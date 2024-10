Wer will schon in den Westen

Was willste in ’ner langweiligen West-Stadt?“, kontert Jan Kummer auf die Frage, ob er mal über Wegzug nachgedacht habe. Der Künstler, Betreiber eines legendären Clubs und Vater berühmter Musikerkinder – seine beiden Söhne spielen in der Band Kraftklub, seine beiden Töchter bei Blond – lächelt nicht mal bei der Antwort. Er meint es schließlich ernst.