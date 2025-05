Diese Pinien! Wenn der Reichtum so groß und überwältigend ist wie der kulturelle und archäologische Roms, dann gehen auch einige Preziosen unter, zwangsläufig. Eine von ihnen verschwindet hinter einer Reihe von Pinien mit mächtigen Schirmkronen neben einer achtspurigen Straße zwischen dem Circo Massimo und der Via Cristoforo Colombo, die ihren Namen trägt: Via delle Terme di Caracalla.