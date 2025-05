Ob an den Küsten von Nord- und Ostsee, im Allgäu oder an Mosel und Saar – Campingurlaub ist beliebt. So gab es laut Statistischem Bundesamts im vergangenen Jahr knapp 42,9 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen – und damit trotz deutlich gestiegener Preise so viele wie noch nie.