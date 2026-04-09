Von SZ-Autorinnen und Autoren

Schade, dass Charles Darwin keine Taucherbrille hatte und nie nach Malawi kam. Im klaren Wasser des 700 Meter tiefen Sees wäre er bei jedem Schwimmzug umringt gewesen von Studienobjekten: neonblaue Buntbarsche mit schwarzen Querstreifen, gelb-schwarz gestreifte, pinkfarbene mit gelber Rückenflosse. Manche sind ein paar Zentimeter kurz und lassen sich fast reglos von den Wellen schaukeln; andere, fast karpfengroß, flösseln energisch umher und knabbern Algen von den Wasserpflanzen, die wie Kelp zwischen hellen Felsen emporwachsen.