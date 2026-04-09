Foto: ZUMA Press/IMAGO
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Foto: BBC Natural History/Gettyimages
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Foto: ZUMA Press Wire/IMAGO
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Einmal im Leben

Schnorcheln im Malawi-See

Mit mehr als 800 Arten von Buntbarschen ein paar Blasen blubbern lassen: Schnorcheln im Malawi-See fühlt sich wie ein Ausflug ins Aquarium an.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
14. Mai 2026

Schade, dass Charles Darwin keine Taucherbrille hatte und nie nach Malawi kam. Im klaren Wasser des 700 Meter tiefen Sees wäre er bei jedem Schwimmzug umringt gewesen von Studienobjekten: neonblaue Buntbarsche mit schwarzen Querstreifen, gelb-schwarz gestreifte, pinkfarbene mit gelber Rückenflosse. Manche sind ein paar Zentimeter kurz und lassen sich fast reglos von den Wellen schaukeln; andere, fast karpfengroß, flösseln energisch umher und knabbern Algen von den Wasserpflanzen, die wie Kelp zwischen hellen Felsen emporwachsen. 

Foto: ZUMA Press/IMAGO
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Einmal im Leben

Schnorcheln im Malawi-See
Foto: BBC Natural History/Gettyimages
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Mit mehr als 800 Arten von Buntbarschen ein paar Blasen blubbern lassen: Schnorcheln im Malawi-See fühlt sich wie ein Ausflug ins Aquarium an.

Foto: ZUMA Press Wire/IMAGO
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Schade, dass Charles Darwin keine Taucherbrille hatte und nie nach Malawi kam. Im klaren Wasser des 700 Meter tiefen Sees wäre er bei jedem Schwimmzug umringt gewesen von Studienobjekten: neonblaue Buntbarsche mit schwarzen Querstreifen, gelb-schwarz gestreifte, pinkfarbene mit gelber Rückenflosse. Manche sind ein paar Zentimeter kurz und lassen sich fast reglos von den Wellen schaukeln; andere, fast karpfengroß, flösseln energisch umher und knabbern Algen von den Wasserpflanzen, die wie Kelp zwischen hellen Felsen emporwachsen. 

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