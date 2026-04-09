Foto: Jessy Asmus
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Foto: imago classic/IMAGO/dreamstime
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Einmal im Leben

Den Atlantik im Schiff überqueren

Kein Handyempfang, kein Stress: Wer sich zwei Wochen Auszeit auf dem Meer gönnt, verfällt in einen tiefenentspannten Gemütszustand, den Seefahrer den „Ocean State of Mind“ nennen. Also los! Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
28. Mai 2026

Völlig losgelöst von den Kontinenten, endlich! Kein Land mehr in Sicht. Nur Meer und Wolken – jeden Tag sehen sie anders aus hier draußen auf dem Atlantik. „Das Meer ist keine Landschaft, es ist das Erlebnis der Ewigkeit“, hat der Schriftsteller Thomas Mann einmal behauptet.

Bei einer Transatlantik-Kreuzfahrt von Europa nach Amerika oder Südamerika sind es mindestens sechs reine Seetage, die Passagiere am Stück für eine Auszeit zwischen den Kontinenten genießen können. 

Foto: Jessy Asmus
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Einmal im Leben

Den Atlantik im Schiff überqueren
Foto: imago classic/IMAGO/dreamstime
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Kein Handyempfang, kein Stress: Wer sich zwei Wochen Auszeit auf dem Meer gönnt, verfällt in einen tiefenentspannten Gemütszustand, den Seefahrer den „Ocean State of Mind“ nennen. Also los! Dieses und andere Traumziele.

Foto: imago classic/IMAGO/dreamstime
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Völlig losgelöst von den Kontinenten, endlich! Kein Land mehr in Sicht. Nur Meer und Wolken – jeden Tag sehen sie anders aus hier draußen auf dem Atlantik. „Das Meer ist keine Landschaft, es ist das Erlebnis der Ewigkeit“, hat der Schriftsteller Thomas Mann einmal behauptet.

Bei einer Transatlantik-Kreuzfahrt von Europa nach Amerika oder Südamerika sind es mindestens sechs reine Seetage, die Passagiere am Stück für eine Auszeit zwischen den Kontinenten genießen können. 

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