Von SZ-Autorinnen und Autoren

Völlig losgelöst von den Kontinenten, endlich! Kein Land mehr in Sicht. Nur Meer und Wolken – jeden Tag sehen sie anders aus hier draußen auf dem Atlantik. „Das Meer ist keine Landschaft, es ist das Erlebnis der Ewigkeit“, hat der Schriftsteller Thomas Mann einmal behauptet.

Bei einer Transatlantik-Kreuzfahrt von Europa nach Amerika oder Südamerika sind es mindestens sechs reine Seetage, die Passagiere am Stück für eine Auszeit zwischen den Kontinenten genießen können.