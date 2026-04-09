„Gefährlichster Weg der Welt“ wurde der Steig durch die Schlucht Desfiladero de los Gaitanes in Andalusien früher genannt. Angelegt wurde er von Seeleuten, die gewohnt waren, auf hohen Masten herumzuklettern. An Seilen hängend, trieben sie in den Jahren zwischen 1901 und 1905 Eisenbahnschienen in die Felswände und bauten auf ihnen einen Pfad aus Beton und Ziegeln. Und das alles, um die Rohre zur Turbine eines Kraftwerks instand zu halten.