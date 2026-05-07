Plug-in-Hybride im Vergleich

China-Kombi gegen VW Passat

Der BYD Seal 6 dm-i hat ein gelungenes, wenn auch wenig aufregendes Design: ideal für den deutschen Markt.
Der BYD Seal 6 dm-i hat ein gelungenes, wenn auch wenig aufregendes Design: ideal für den deutschen Markt.
Der BYD Seal 6 dm-i hat ein gelungenes, wenn auch wenig aufregendes Design: ideal für den deutschen Markt.

Die Chinesen rollen den Automarkt auf. Eigens für Europa hat BYD den Plug-in Seal 6 DM-i entworfen. Wie schlägt er sich im Vergleich mit dem Passat Variant eHybrid?

Von Hans Gasser
7. Mai 2026 | Lesezeit: 6 Min.
BYD SealVW Passat

BYD Seal 6 DM-i Touring

Der China-Kombi

Foto: BYD
Foto: BYD

Der BYD Seal 6 Touring ist eines der erfolgreichsten Modelle des chinesischen Fahrzeugherstellers. Massive Rabatte, die den Preis des Einstiegsmodells auf rund 30 000 Euro drücken, tragen dazu wohl einiges bei. Der explizit für Europa entworfene Kombi schafft mit der großen Batterie bis zu 1350 Kilometer zwischen zwei Tankstopps. Und er unterbietet beim Preis derzeit alle unmittelbaren Konkurrenten dieser Klasse. Dabei ist sein Äußeres durchaus ansehnlich und der Kofferraum ist mit 675 Litern nur wenig kleiner als der des Passat Variant. Mit 4,84 Meter Länge und einem Radstand von 2,79 Metern bietet der BYD auch für die hinten sitzenden Mitfahrer reichlich Platz.

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