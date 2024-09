Zwischen Märchen und Mystik

Es gibt Gäste, die stellen sich Marco Hecher anders vor. Eher so Bilderbuch-Burgherren-mäßig, mit Sacko, Dackel auf dem Schoß, handgemaltem Öl-auf-Leinwand-Porträt auf der holzvertäfelten Wand in der Ahnengalerie des Rittersaals. Marco Hecher scherzt darüber, während er zur Burg Rheinstein hochwandert. Zu seiner Burg Rheinstein. Sieben Minuten steil bergauf zu Fuß sind das, Autos kommen hier nicht durch, Besucher müssen unten an der Straße parken, einen Katzensprung vom Dorf Trechtingshausen entfernt. Wer Marco Hechers Burg sehen will, muss schwitzen.