50° 51' 1.2456'' N 4° 21' 6.1956'' E
Kurz nach...
Brüssel
Wie kann man sich Belgiens Hauptstadt am besten nähern?
Eine Tour zu ikonischen Orten des Art déco zeigt Brüssels erstaunliche Vielfalt auf überraschende Weise
27. November 2025
Eine Erkundungstour.
Klar kann man sich in Brüssel auch auf die Klassiker verlassen: Etwa die prachtvollen Zunfthäuser aus dem 17. Jahrhundert am Grote Markt bewundern. Oder sich über die kleine Bronzefigur des pinkelnden Buben, Manneken Pis, amüsieren, die weltweit berühmt ist – warum auch immer.