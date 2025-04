Der Urlauber ist ein Herdentier. Bloß schnell ab in den Süden, lautet die Devise, koste es Stauzeit, was es wolle. Besonders beliebt ist die Brennerautobahn. Sie nimmt mitten in Tirol wie ein Trichter den Verkehr nach Italien auf – mit entsprechend großer Verstopfungsgefahr. Diese dürfte heuer wegen Baumaßnahmen an der Luegbrücke kurz vor der Brenner-Passhöhe nicht geringer werden.