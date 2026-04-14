Es ist der erste Abend an Bord, ein lockeres Essen mit dem Kapitän, ein stiller, besonnen wirkender Mann. Der sich zeitig ins Bett verabschiedet. Den Wecker werde er auf ein Uhr stellen, sagt Jonas Sandell. Dann sei er rechtzeitig wieder auf der Brücke, bevor das Schiff das Packeis erreicht. Ein paar Unschärfen gebe es allerdings in der Berechnung, bemerkt er noch, eher beiläufig: „Ein Sturm zieht auf.“