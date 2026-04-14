Foto: Patrik Malmer/Wallenius Sol
Foto: Patrik Malmer/Wallenius Sol
Foto: Patrik Malmer/Wallenius Sol
Foto: Patrik Malmer/Wallenius Sol
Foto: Monika Maier-Albang
Foto: Monika Maier-Albang

Es wird Frühling, auf ins Packeis!

Die „Botnia Enabler“ kreuzt auf dem nördlichsten Teil der Ostsee und hat eine fast ausschließlich philippinische Crew.

Einziger Gast auf dem Frachter der Superlative: unsere Autorin. Eine Reportage.

Foto: Patrik Malmer/Wallenius Sol
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Es wird Frühling, auf ins Packeis!
Foto: Patrik Malmer/Wallenius Sol
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Die „Botnia Enabler“ kreuzt auf dem nördlichsten Teil der Ostsee und hat eine fast ausschließlich philippinische Crew.

Foto: Monika Maier-Albang
Foto: Monika Maier-Albang

Einziger Gast auf dem Frachter der Superlative: unsere Autorin. Eine Reportage.

Von Monika Maier-Albang
14. April 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Es ist der erste Abend an Bord, ein lockeres Essen mit dem Kapitän, ein stiller, besonnen wirkender Mann. Der sich zeitig ins Bett verabschiedet. Den Wecker werde er auf ein Uhr stellen, sagt Jonas Sandell. Dann sei er rechtzeitig wieder auf der Brücke, bevor das Schiff das Packeis erreicht. Ein paar Unschärfen gebe es allerdings in der Berechnung, bemerkt er noch, eher beiläufig: „Ein Sturm zieht auf.“

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