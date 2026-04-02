In den Frühling radeln
2. April 2026
Rund um die Halbinsel Höri am Bodensee
Wein und Wasser
Es muss nicht immer die ganz große Runde sein: Neben dem 260 Kilometer langen Bodensee-Radweg kann man sich den Drei-Länder-See, an dem es im Frühling immer ein bisschen früher blüht und grünt, auch auf zahllosen kürzeren Touren erradeln. Und es lohnt sich, dafür ganz in den Westen an den Untersee zu reisen, den südlichen „Finger“ des Bodensees, wo es auf sehr angenehme Weise etwas beschaulicher zugeht als anderswo.