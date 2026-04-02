In den Frühling radeln

Hinradeln und Foto machen: Eine Umrundung des Hallstätter Sees empfiehlt sich gegen den Uhrzeigersinn, des Verkehrs wegen.
Foto: IMAGO/Dreamstime
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Hinradeln und Foto machen: Eine Umrundung des Hallstätter Sees empfiehlt sich gegen den Uhrzeigersinn, des Verkehrs wegen.
Hinradeln und Foto machen: Eine Umrundung des Hallstätter Sees empfiehlt sich gegen den Uhrzeigersinn, des Verkehrs wegen.

Fünf Tipps für Touren ans Wasser – ob in Südtirol oder am Bodensee.

Von Eva Dignös, Stefan Fischer, Andreas Remien und Marco Völklein
2. April 2026
Foto: marckunze1 via imago-images.de/IMAGO/Depositphotos
Foto: marckunze1 via imago-images.de/IMAGO/Depositphotos

Rund um die Halbinsel Höri am Bodensee

Wein und Wasser

Es muss nicht immer die ganz große Runde sein: Neben dem 260 Kilometer langen Bodensee-Radweg kann man sich den Drei-Länder-See, an dem es im Frühling immer ein bisschen früher blüht und grünt, auch auf zahllosen kürzeren Touren erradeln. Und es lohnt sich, dafür ganz in den Westen an den Untersee zu reisen, den südlichen „Finger“ des Bodensees, wo es auf sehr angenehme Weise etwas beschaulicher zugeht als anderswo.

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