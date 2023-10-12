Szene am Strand von Capriccioli auf Sardinien aus "Der Spion, der mich liebte" (1977)
Foto: Bob Penn/Danjaq/Metro-Goldwyn-Mayer
Foto: Bob Penn/Danjaq/Metro-Goldwyn-Mayer

Die Welt ist genug

Seine Dienstreisen führen den Geheimagenten 007 an die spektakulärsten Orte der Erde. Nun gibt es ein Fotoalbum all dieser Abenteuer-Trips: den Bildband „James Bond Destinations“.

Szene in Mexiko-Stadt aus "Spectre" (2015)
Szene in Mexiko-Stadt aus "Spectre" (2015)
Foto: Jonathan Olley/Danjaq/Metro-Goldwyn-Mayer/Columbia Pictures
Foto: Jonathan Olley/Danjaq/Metro-Goldwyn-Mayer/Columbia Pictures

Die Welt ist genug

Szene am Strand von Capriccioli auf Sardinien aus "Der Spion, der mich liebte" (1977)
Szene am Strand von Capriccioli auf Sardinien aus "Der Spion, der mich liebte" (1977)
Foto: Bob Penn/Danjaq/Metro-Goldwyn-Mayer
Foto: Bob Penn/Danjaq/Metro-Goldwyn-Mayer

Seine Dienstreisen führen den Geheimagenten 007 an die spektakulärsten Orte der Erde. Nun gibt es ein Fotoalbum all dieser Abenteuer-Trips: den Bildband „James Bond Destinations“.

Von Stefan Fischer
12. Oktober 2023

James Bond ist nicht bloß ein Geheimagent.

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