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An der Amalfiküste.
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Einmal im Leben 

Im Big Ben

Die Glocke im Elizabeth Tower ist die berühmteste des Landes. Und auch die Ziffernblätter kennt im Vereinigten Königreich jeder. Ein Blick nicht auf, sondern hinter die Uhr. Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
8. Mai 2026
Foto: SZ/Grafik
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Der Actionschauspieler Jackie Chan hat sich in seinem mehr als zwanzig Jahre alten Kal(h)auer-Film „Shanghai Knights“ an die Uhrzeiger von Big Ben gehängt. Das ist gut hundert Meter über der Londoner Erde, und natürlich ist Touristen das Nachmachen untersagt.

Aber man kann, wenn man gewillt ist, die 281 Stufen bis zur Uhr hochzusteigen, zumindest etwas ähnlich Aufregendes tun: Man kann die Zeit von hinten sehen.

Wenn man vorher eine Tour auf der Website des Parlaments gebucht hat (der Turm ist Teil des Palace of Westminster, also des Parlaments-Gebäudekomplexes), dann wird man unter anderem ins Innere der Uhr geführt. Man steht dann hinter einem der vier Ziffernblätter, die leicht transparent sind. Weitere 53 Stufen höher hängt die „Great Bell“, die dem Elizabeth Tower seinen Spitznamen gibt: Big Ben.

Die Glocke ist die berühmteste des Landes, aber auch die Ziffernblätter kennt im Vereinigten Königreich jeder. An Silvester, bei Wahlen und eigentlich immer, wenn die Zeit eine größere Bedeutung hat, wird die Uhr von Big Ben in der BBC gezeigt.

Derzeit aber steht die Zeit auf einer Seite still: Seit 11. April wird das westliche Ziffernblatt, das Richtung Parliament Square zeigt, repariert, weshalb dort für ein paar Wochen nicht die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.

Dass sie normalerweise richtig geht, wird übrigens mit Geld sichergestellt. Und zwar mit Pennies, also Münzen: Das mechanische Uhrwerk funktioniert mit Pendeln, die für die Uhr zuständigen Mitarbeiter prüfen ständig ihre Genauigkeit. Sie feinjustieren das Gewicht, wenn nötig, indem sie Münzen auflegen oder wegnehmen.

Michael Neudecker

Einmal im Leben

Kava trinken in Fidschi

Wer in der Südsee noch keine Kava-Zeremonie mitgemacht hat, war noch nicht wirklich da. Unser Autor hat es in Fidschi ausprobiert. Dieses und andere Traumziele.

Foto: SZ/Grafik
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Als die Muscheltrompete ertönt, gehe ich unter Palmen zum Versammlungshaus.

Im Schneidersitz nehme ich auf dem Holzboden Platz, mein Guide überreicht dem Dorfchef ein Gebinde aus Wurzeln des Pfefferstrauchs und murmelt die Bitte, hier übernachten zu dürfen: in Navotua, einem winzigen Dorf in der Inselkette der Yasawas. Der Chef nickt, das große Bechern kann beginnen.

Wieder und wieder wringt der Zeremonienmeister die zerstoßenen Wurzeln in einem Baumwolltuch aus, das Wasser in der großen Holzschale wird schlammtrüb.

Dann tunkt er die halbe Schale einer Kokosnuss hinein und reicht sie mir mit einem strahlenden Lächeln.

So erging es auch Papst Johannes Paul II. und der Queen, als sie Fidschi besuchten. Die Sevusevu-Zeremonie ist hier die traditionelle Begrüßung und der Trunk namens Yaqona oder Kava ein Kulturgut, wie in vielen Teilen der Südsee.

Einst war das heilige Gebräu Priestern und Oberhäuptern vorbehalten, heute kippen alle Fidschianer den Nationaldrink, im Büro, in der Bar, bei Feiern.

Das Ritual lernt jeder Urlauber beim Folklore-Abend im Hotel: einmal klatschen und „Bula“ rufen, dann die Schale in einem Zug leeren, dreimal klatschen und sich mit einem höflichen „Vinaka“ bedanken.

Das Getränk schmeckt bitter und leicht erdig. Dann wird die Zunge pelzig. Nach der zweiten Schale entspannt sich der Körper, der Geist wird dösig, aber nicht rauschig. Durch die offenen Fenster weht eine Brise herein, die Männer und Frauen des Dorfs, alle in Festtracht, singen mehrstimmig zur Gitarre. Noch eine Schale? Gerne.

Florian Sanktjohanser

Einmal im Leben

An die Amalfiküste

Allein der Ausblick aufs Meer ist diesen Ausflug wert. Wenn hier nur nicht alles so teuer wäre. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Für Menschen, die leicht seekrank werden, ist die folgende Anreise nicht die Lösung. Wer aber bereit ist, sich durchschaukeln zu lassen, lässt ausnahmsweise Cabrio und Privathubschrauber stehen und nähert sich Amalfi, diesem Sehnsuchtsort des süditalienischen Luxus, im – Linienbus.

Ein solcher quert zum Beispiel von Sorrent aus für wenige Euro über wilde Serpentinen den Rücken der gleichnamigen Halbinsel. Bevor es dann – nur was Höhenmeter betrifft – wieder steil bergab geht. 

Allein diese Ausblicke wären den Ausflug wert. Doch nach dem etwas benommenen Ausstieg geht es ja erst richtig los.

Was über Jahrhunderte mächtiges Zentrum des Seehandels war, ist längst touristischer Tummelplatz, aber dadurch nicht weniger beeindruckend. Wie sehnlich sich die Gäste wünschen, Teil der erwarteten Dolce Vita zu werden, zeigt sich in vielen Outfits, mit ausladenden Strohhüten, wallenden Leinenkleidern und mehr oder minder überzeugenden Klunkern.

Obszön teuer, dafür fotogen und herrlich erfrischend sind die Zitronenspezialitäten, allen voran die Sorbets in ausgehöhlten Riesenfrüchten.

Alles im öffentlichen Raum von Amalfi geschieht beengt, das Gassengedrängel ...

... wie das bisschen Strandleben jenseits der Edelhotels.

Und so spüren manche vielleicht auch ein wenig Erleichterung, wenn sie nach ein paar Stunden wieder das Weite suchen. Sei es in ein Domizil an den Hängen außerhalb.

Oder per Schiff zurück Richtung Sorrent und Neapel. Vom Wasser aus gibt es zum Abschied die unvergesslichsten Blicke auf Amalfi, Positano und die ganze Traumküste, bevor man bei Capri die Kurve kriegt mit dem festen Vorsatz, bis zum nächsten Mal im Lotto gewonnen zu haben.

Irene Helmes

Einmal im Leben 

Die Wüste unter Wasser

Im sonst so trockenen Süden Namibias hat es zuletzt sehr stark geregnet.

So konnte sich im berühmten Sossusvlei inmitten von Sanddünen ein See bilden. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: SZ/Grafik
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In den meisten Teilen der Welt mögen heftige Regenfälle und Überschwemmungen eine Katastrophe sein. In der Wüste Namibias sind sie für viele ein lange erhofftes Naturereignis.

So bildete etwa die in Windhoek erscheinende, deutschsprachige Allgemeine Zeitung kürzlich den in ungewohnter Breite durch Felsschluchten mäandernden Fischfluss ab, und zwar auf der Titelseite. Daneben stand der Hinweis, die Farmer im Süden Namibias seien über das Osterwochenende mit reichlich Regen „gesegnet“ worden.

Das Tourismusunternehmen Gondwana Collection Namibia freut sich derweil über eine weitere Attraktion: „See Sossusvlei like very few ever have.“ Auf Deutsch: Sieh das Sossusvlei, wie es nur wenige jemals gesehen haben.

Denn nach den ungewöhnlich ergiebigen Regenfällen ist das Vlei, wie eine solche Senke auf Afrikaans heißt, mit Wasser gefüllt und bildet einen See mitten in der Wüste Namib.

Dabei ist der Ort – auch durch das unweit gelegene und schon seit Jahrhunderten nicht mehr bewässerte Deadvlei mit seinen Baumgerippen – schon während der Trockenphasen eine Reise wert. 

Dann liegt das von Kameldornbäumen gesäumte Sossusvlei ausgetrocknet zwischen Riesendünen. Oft schafft es der Fluss Tsauchab nicht einmal ansatzweise bis zu diesem letzten, noch etwa 50 Kilometer vom Atlantik entfernten Sammelbecken.

In den vergangenen Tagen waren dagegen sogar die Zufahrtsstraßen und erst recht die letzten Offroad-Kilometer zum Vlei an vielen Stellen von episodisch führenden Wasserläufen namens Rivieren geflutet. Bald soll die Durchfahrt laut Medienberichten nur noch mit offiziellen Touristenshuttles möglich sein.

Wer sich das Abenteuer nicht antun möchte, kann sich auch einfach am ungewohnten Grün der südlichen Landeshälfte erfreuen. Erfahrungsgemäß bleibt dies noch viele Wochen länger erhalten als das Wasser in den Lehmsenken der Wüste.

Dominik Prantl

Einmal im Leben

Auf dem Nil

Palmen, Dünen und zum Sonnenuntergang Wein: Wer den längsten Fluss Afrikas auf einem traditionellen Segelboot bereist, kommt an zauberhafte Orte.

Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik
Die Vergangenheit begegnet mir sprichwörtlich auf dem Nil, als sich die Sudan uns entgegenkämpft, der Schaufelraddampfer, auf dem Agatha Christie geschrieben hat. Wir schweben an ihm vorbei auf einem viel kleineren Segelschiff, Eugenie, 175 Jahre alt.

Man gleitet lautlos an grasenden Wasserbüffeln entlang, an Bananenplantagen, Kamelen zwischen Doumpalmen – und weiter südlich Dattelpalmen, in ständiger Begleitung von Zugvögeln aus Europa.

An Deck serviert der Kellner Tee, zum Sonnenuntergang Fisch und Wein auf französischem Porzellan. Südlich von Luxor erhebt sich am Ostufer ein Bergplateau, das sich bis hinüber zum Suezkanal zieht.

Fischer auf kleinen Booten hängen sich immer wieder am Bug an. Entgegenkommende Kapitäne grüßen mit erhobenen Händen, wie früher, wenn man zeigen wollte, dass man unbewaffnet ist.

Dahabeyas nennt man diese Art von Segelschiffen auf dem Nil. Es sind Ruderboote mit je einem Segelmast vorn und hinten und langer Bootsnase, weil am Bug früher bei Flaute acht Ruderer Platz finden mussten; heute begleitet jede Dahabeya ein eigenes Beiboot mit Motor.

Wenige der Schiffe sind so alt wie die Eugenie, und auch modernere Dahabeyas sind langsamer als die Sudan und erst recht die vierstöckigen Kreuzfahrtschiffe, auf denen sich oft 100 Leute drängeln.

Nachts herrscht Fahrverbot, die großen Boote liegen am Steg, nur Dahabeyas können an den oft unbewohnten Inseln auf der Strecke Halt machen. Zauberhaft. Als ob einem der längste Fluss Afrikas allein gehörte. 

Das Wasser ist sauber genug zum Schwimmen, weiter südlich Richtung Assuan gibt es keine Zuckerfabriken mehr, und Krokodile gibt es erst südlich des Assuan-Staudamms.

Lars Reichardt

Einmal im Leben 

In die Kathedrale Notre-Dame

Sehen, staunen, glauben: Die Türme von Notre-Dame in Paris sind wieder offen für Besucher, die den Aufstieg nicht scheuen. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: SZ-Grafik
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Man kommt hier schon ein bisschen aus der Puste, denn der Weg führt über 424 Stufen, bis man dann nach der Wendeltreppe im Südturm die 69 Meter hohe Aussichtsplattform erreicht. Aber dann, mon Dieu! Paris liegt einem zu Füßen.

Man kann sich kaum sattsehen, die Basilika Sacré-Cœur im Norden, das Panthéon im Süden, dazwischen ein fantastisches Häusermeer. Man möchte so gerne verweilen und die Stadt mit Blicken erkunden, aber die Ermahnung des Aufsehers ist einem noch im Ohr: „Bitte bleiben Sie nur fünf Minuten, es warten noch so viele unten.“

Fünf Jahre haben die Restaurierungsarbeiten nach dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame im April 2019 gedauert.

Seit September 2025 sind nun auch die beiden Türme wieder zugänglich, und man staunt beim Rundgang über die heroische Leistung der französischen Handwerker. Sie haben dieses Meisterwerk der Gotik wieder zum Glänzen gebracht. 

Das mittelalterliche Holzdach, das ehrfürchtig „der Wald“ genannt wurde, wirkt in der Rekonstruktion heute robuster denn je, auch die gewaltige Glocke „Emmanuel“ hängt wieder an ihrem Platz.

Aus fünf Minuten oben auf der Plattform werden dann doch zehn. Bibelfeste Besucher oder Bach-Fans mögen an die Gesangszeile „Gloria in excelsis Deo“ denken, „Ehre sei Gott in der Höhe“, weil der Besuch etwas absolut Überwältigendes hat. Und genau das war ja einst das Ziel dieses Bauwerks im Zentrum von Paris: Die Menschen sollen sehen und staunen, staunen und glauben. 

Das funktioniert seit 1345, als Notre-Dame nach einer fast 200-jährigen Bauzeit feierlich eröffnet wurde. In dieser Kathedrale kann man locker drei, vier Stunden verbringen: Es gibt Wunder genug, wenn man den Blick nur nach oben richtet.

Christian Mayer

Foto: Haykal/Getty Images
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Einmal im Leben 

Im Big Ben
Foto: Sergio Dionisio/AP
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Die Glocke im Elizabeth Tower ist die berühmteste des Landes. Und auch die Ziffernblätter kennt im Vereinigten Königreich jeder. Ein Blick nicht auf, sondern hinter die Uhr. Dieses und andere Traumziele.

Foto: Touchstone Pictures/imago images/Everett Collection
Foto: Touchstone Pictures/imago images/Everett Collection
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Der Actionschauspieler Jackie Chan hat sich in seinem mehr als zwanzig Jahre alten Kal(h)auer-Film „Shanghai Knights“ an die Uhrzeiger von Big Ben gehängt. Das ist gut hundert Meter über der Londoner Erde, und natürlich ist Touristen das Nachmachen untersagt.

Foto: Justin Tallis/AFP
Foto: Justin Tallis/AFP

Aber man kann, wenn man gewillt ist, die 281 Stufen bis zur Uhr hochzusteigen, zumindest etwas ähnlich Aufregendes tun: Man kann die Zeit von hinten sehen.

Foto: Daniel Berehulak/Getty Images
Foto: Daniel Berehulak/Getty Images
Wenn man vorher eine Tour auf der Website des Parlaments gebucht hat (der Turm ist Teil des Palace of Westminster, also des Parlaments-Gebäudekomplexes), dann wird man unter anderem ins Innere der Uhr geführt. Man steht dann hinter einem der vier Ziffernblätter, die leicht transparent sind. Weitere 53 Stufen höher hängt die „Great Bell“, die dem Elizabeth Tower seinen Spitznamen gibt: Big Ben.
Foto: Peter MacDiarmid/Getty Images
Foto: Peter MacDiarmid/Getty Images

Die Glocke ist die berühmteste des Landes, aber auch die Ziffernblätter kennt im Vereinigten Königreich jeder. An Silvester, bei Wahlen und eigentlich immer, wenn die Zeit eine größere Bedeutung hat, wird die Uhr von Big Ben in der BBC gezeigt.

Foto: Vuk Valcic/Imago/Zuma Press
Foto: Vuk Valcic/Imago/Zuma Press

Derzeit aber steht die Zeit auf einer Seite still: Seit 11. April wird das westliche Ziffernblatt, das Richtung Parliament Square zeigt, repariert, weshalb dort für ein paar Wochen nicht die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.

Foto: Lefteris Pitarakis/AP
Foto: Lefteris Pitarakis/AP

Dass sie normalerweise richtig geht, wird übrigens mit Geld sichergestellt. Und zwar mit Pennies, also Münzen: Das mechanische Uhrwerk funktioniert mit Pendeln, die für die Uhr zuständigen Mitarbeiter prüfen ständig ihre Genauigkeit. Sie feinjustieren das Gewicht, wenn nötig, indem sie Münzen auflegen oder wegnehmen.

Michael Neudecker

Foto: M. Leigheb/mauritius images/Alamy Stock
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Einmal im Leben

Kava trinken in Fidschi
Foto: Danita Delimont/Imago Images
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Wer in der Südsee noch keine Kava-Zeremonie mitgemacht hat, war noch nicht wirklich da. Unser Autor hat es in Fidschi ausprobiert. Dieses und andere Traumziele.

Foto: Jan Butchofsky/mauritius images/Alamy Stock
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Foto: SZ/Grafik
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Als die Muscheltrompete ertönt, gehe ich unter Palmen zum Versammlungshaus.

Foto: Holger Leue/Getty Images
Foto: Holger Leue/Getty Images

Im Schneidersitz nehme ich auf dem Holzboden Platz, mein Guide überreicht dem Dorfchef ein Gebinde aus Wurzeln des Pfefferstrauchs und murmelt die Bitte, hier übernachten zu dürfen: in Navotua, einem winzigen Dorf in der Inselkette der Yasawas. Der Chef nickt, das große Bechern kann beginnen.

Foto: Chris Cameron/mauritius images/Alamy Stock
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Wieder und wieder wringt der Zeremonienmeister die zerstoßenen Wurzeln in einem Baumwolltuch aus, das Wasser in der großen Holzschale wird schlammtrüb.

Foto: Chris McLennan/mauritius images/Alamy Stock
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Dann tunkt er die halbe Schale einer Kokosnuss hinein und reicht sie mir mit einem strahlenden Lächeln.

Foto: Tim Graham/Getty Images
Foto: Tim Graham/Getty Images

So erging es auch Papst Johannes Paul II. und der Queen, als sie Fidschi besuchten. Die Sevusevu-Zeremonie ist hier die traditionelle Begrüßung und der Trunk namens Yaqona oder Kava ein Kulturgut, wie in vielen Teilen der Südsee.

Foto: David Sutherland/mauritius images/Alamy Stock
Foto: David Sutherland/mauritius images/Alamy Stock

Einst war das heilige Gebräu Priestern und Oberhäuptern vorbehalten, heute kippen alle Fidschianer den Nationaldrink, im Büro, in der Bar, bei Feiern.

Foto: parkerphotography/mauritius images/Alamy Stock
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Das Ritual lernt jeder Urlauber beim Folklore-Abend im Hotel: einmal klatschen und „Bula“ rufen, dann die Schale in einem Zug leeren, dreimal klatschen und sich mit einem höflichen „Vinaka“ bedanken.

Foto: Ashley Cooper/mauritius images/Alamy Stock
Foto: Ashley Cooper/mauritius images/Alamy Stock

Das Getränk schmeckt bitter und leicht erdig. Dann wird die Zunge pelzig. Nach der zweiten Schale entspannt sich der Körper, der Geist wird dösig, aber nicht rauschig. Durch die offenen Fenster weht eine Brise herein, die Männer und Frauen des Dorfs, alle in Festtracht, singen mehrstimmig zur Gitarre. Noch eine Schale? Gerne.

Florian Sanktjohanser

An der Amalfiküste.
An der Amalfiküste.
Foto: Pitopia/mauritius images / Pitopia
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Einmal im Leben

An die Amalfiküste
Foto: Asavai Vasile Alexandru/Imago/Wirestock
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Allein der Ausblick aufs Meer ist diesen Ausflug wert. Wenn hier nur nicht alles so teuer wäre. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: Prasitman/Imago/Dreamstime
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Foto: SZ/Grafik
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Für Menschen, die leicht seekrank werden, ist die folgende Anreise nicht die Lösung. Wer aber bereit ist, sich durchschaukeln zu lassen, lässt ausnahmsweise Cabrio und Privathubschrauber stehen und nähert sich Amalfi, diesem Sehnsuchtsort des süditalienischen Luxus, im – Linienbus.

Foto: Jon G. Fuller/Imago/VWPics
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Ein solcher quert zum Beispiel von Sorrent aus für wenige Euro über wilde Serpentinen den Rücken der gleichnamigen Halbinsel. Bevor es dann – nur was Höhenmeter betrifft – wieder steil bergab geht. 

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Allein diese Ausblicke wären den Ausflug wert. Doch nach dem etwas benommenen Ausstieg geht es ja erst richtig los.

Foto: Brian Jannsen/mauritius images/Alamy Stock
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Was über Jahrhunderte mächtiges Zentrum des Seehandels war, ist längst touristischer Tummelplatz, aber dadurch nicht weniger beeindruckend. Wie sehnlich sich die Gäste wünschen, Teil der erwarteten Dolce Vita zu werden, zeigt sich in vielen Outfits, mit ausladenden Strohhüten, wallenden Leinenkleidern und mehr oder minder überzeugenden Klunkern.

Foto: Dudaeva/Imago/Depositphotos
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Obszön teuer, dafür fotogen und herrlich erfrischend sind die Zitronenspezialitäten, allen voran die Sorbets in ausgehöhlten Riesenfrüchten.

Foto: Imago/Uig
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Alles im öffentlichen Raum von Amalfi geschieht beengt, das Gassengedrängel ...

Foto: Anastasy Yarmolovich/mauritius images/Alamy Stock
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... wie das bisschen Strandleben jenseits der Edelhotels.

Foto: Fokke Baarssen/Imago/Zoonar
Foto: Fokke Baarssen/Imago/Zoonar

Und so spüren manche vielleicht auch ein wenig Erleichterung, wenn sie nach ein paar Stunden wieder das Weite suchen. Sei es in ein Domizil an den Hängen außerhalb.

Foto: Imageplotter Travel/mauritius images / Alamy Stock Photos
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Oder per Schiff zurück Richtung Sorrent und Neapel. Vom Wasser aus gibt es zum Abschied die unvergesslichsten Blicke auf Amalfi, Positano und die ganze Traumküste, bevor man bei Capri die Kurve kriegt mit dem festen Vorsatz, bis zum nächsten Mal im Lotto gewonnen zu haben.

Irene Helmes

Foto: Sandra Schänzer/mauritius images/ImageBroker
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Einmal im Leben 

Die Wüste unter Wasser
Foto: Christian Vorhofer/mauritius images/Westend61
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Im sonst so trockenen Süden Namibias hat es zuletzt sehr stark geregnet.

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So konnte sich im berühmten Sossusvlei inmitten von Sanddünen ein See bilden. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: Copyright: xDreamstimex2630benx/IMAGO/Dreamstime
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In den meisten Teilen der Welt mögen heftige Regenfälle und Überschwemmungen eine Katastrophe sein. In der Wüste Namibias sind sie für viele ein lange erhofftes Naturereignis.

Foto: imago stock&people
Foto: imago stock&people

So bildete etwa die in Windhoek erscheinende, deutschsprachige Allgemeine Zeitung kürzlich den in ungewohnter Breite durch Felsschluchten mäandernden Fischfluss ab, und zwar auf der Titelseite. Daneben stand der Hinweis, die Farmer im Süden Namibias seien über das Osterwochenende mit reichlich Regen „gesegnet“ worden.

Foto: Gondwana Collection Namibia
Foto: Gondwana Collection Namibia

Das Tourismusunternehmen Gondwana Collection Namibia freut sich derweil über eine weitere Attraktion: „See Sossusvlei like very few ever have.“ Auf Deutsch: Sieh das Sossusvlei, wie es nur wenige jemals gesehen haben.

Foto: David Keith Jones/mauritius images/Alamy Stock
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Denn nach den ungewöhnlich ergiebigen Regenfällen ist das Vlei, wie eine solche Senke auf Afrikaans heißt, mit Wasser gefüllt und bildet einen See mitten in der Wüste Namib.

Foto: Gersende Rambourg/AFP
Foto: Gersende Rambourg/AFP

Dabei ist der Ort – auch durch das unweit gelegene und schon seit Jahrhunderten nicht mehr bewässerte Deadvlei mit seinen Baumgerippen – schon während der Trockenphasen eine Reise wert. 

Foto: Marica van der Meer/Imago/Imagebroker
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Dann liegt das von Kameldornbäumen gesäumte Sossusvlei ausgetrocknet zwischen Riesendünen. Oft schafft es der Fluss Tsauchab nicht einmal ansatzweise bis zu diesem letzten, noch etwa 50 Kilometer vom Atlantik entfernten Sammelbecken.

Foto: Imago Images
Foto: Imago Images

In den vergangenen Tagen waren dagegen sogar die Zufahrtsstraßen und erst recht die letzten Offroad-Kilometer zum Vlei an vielen Stellen von episodisch führenden Wasserläufen namens Rivieren geflutet. Bald soll die Durchfahrt laut Medienberichten nur noch mit offiziellen Touristenshuttles möglich sein.

Foto: Alamy Stock Photos / Wibke Woyke/mauritius images / Alamy Stock P
Foto: Alamy Stock Photos / Wibke Woyke/mauritius images / Alamy Stock P

Wer sich das Abenteuer nicht antun möchte, kann sich auch einfach am ungewohnten Grün der südlichen Landeshälfte erfreuen. Erfahrungsgemäß bleibt dies noch viele Wochen länger erhalten als das Wasser in den Lehmsenken der Wüste.

Dominik Prantl

Foto: Schöning/Imago
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Einmal im Leben

Auf dem Nil
Foto: Ivan Sebborn/mauritius images / Alamy Stock
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Palmen, Dünen und zum Sonnenuntergang Wein: Wer den längsten Fluss Afrikas auf einem traditionellen Segelboot bereist, kommt an zauberhafte Orte.

Foto: Guillaume Soularue/mauritius images / Hemis.fr
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Foto: SZ/Grafik
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Die Vergangenheit begegnet mir sprichwörtlich auf dem Nil, als sich die Sudan uns entgegenkämpft, der Schaufelraddampfer, auf dem Agatha Christie geschrieben hat. Wir schweben an ihm vorbei auf einem viel kleineren Segelschiff, Eugenie, 175 Jahre alt.
Foto: Thomas Haupt/Imago/Westend61
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Man gleitet lautlos an grasenden Wasserbüffeln entlang, an Bananenplantagen, Kamelen zwischen Doumpalmen – und weiter südlich Dattelpalmen, in ständiger Begleitung von Zugvögeln aus Europa.

Foto: Schöning/Imago
Foto: Schöning/Imago

An Deck serviert der Kellner Tee, zum Sonnenuntergang Fisch und Wein auf französischem Porzellan. Südlich von Luxor erhebt sich am Ostufer ein Bergplateau, das sich bis hinüber zum Suezkanal zieht.

Foto: Werner Otto/mauritius images
Foto: Werner Otto/mauritius images

Fischer auf kleinen Booten hängen sich immer wieder am Bug an. Entgegenkommende Kapitäne grüßen mit erhobenen Händen, wie früher, wenn man zeigen wollte, dass man unbewaffnet ist.

Foto: Claudia Eggl
Foto: Claudia Eggl

Dahabeyas nennt man diese Art von Segelschiffen auf dem Nil. Es sind Ruderboote mit je einem Segelmast vorn und hinten und langer Bootsnase, weil am Bug früher bei Flaute acht Ruderer Platz finden mussten; heute begleitet jede Dahabeya ein eigenes Beiboot mit Motor.

Foto: privat
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Wenige der Schiffe sind so alt wie die Eugenie, und auch modernere Dahabeyas sind langsamer als die Sudan und erst recht die vierstöckigen Kreuzfahrtschiffe, auf denen sich oft 100 Leute drängeln.
Foto: Karel Stipek/Getty Images
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Nachts herrscht Fahrverbot, die großen Boote liegen am Steg, nur Dahabeyas können an den oft unbewohnten Inseln auf der Strecke Halt machen. Zauberhaft. Als ob einem der längste Fluss Afrikas allein gehörte. 

Foto: Ludovic Maisant/mauritius images / Hemis.fr
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Das Wasser ist sauber genug zum Schwimmen, weiter südlich Richtung Assuan gibt es keine Zuckerfabriken mehr, und Krokodile gibt es erst südlich des Assuan-Staudamms.

Lars Reichardt

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Einmal im Leben 

In die Kathedrale Notre-Dame
Foto: LUDOVIC MARIN/AFP
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Sehen, staunen, glauben: Die Türme von Notre-Dame in Paris sind wieder offen für Besucher, die den Aufstieg nicht scheuen. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
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Foto: SZ-Grafik
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Man kommt hier schon ein bisschen aus der Puste, denn der Weg führt über 424 Stufen, bis man dann nach der Wendeltreppe im Südturm die 69 Meter hohe Aussichtsplattform erreicht. Aber dann, mon Dieu! Paris liegt einem zu Füßen.

Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
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Man kann sich kaum sattsehen, die Basilika Sacré-Cœur im Norden, das Panthéon im Süden, dazwischen ein fantastisches Häusermeer. Man möchte so gerne verweilen und die Stadt mit Blicken erkunden, aber die Ermahnung des Aufsehers ist einem noch im Ohr: „Bitte bleiben Sie nur fünf Minuten, es warten noch so viele unten.“

Foto: FABIEN BARRAU/AFP
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Fünf Jahre haben die Restaurierungsarbeiten nach dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame im April 2019 gedauert.

Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
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Seit September 2025 sind nun auch die beiden Türme wieder zugänglich, und man staunt beim Rundgang über die heroische Leistung der französischen Handwerker. Sie haben dieses Meisterwerk der Gotik wieder zum Glänzen gebracht. 

Foto: YOAN VALAT/AFP
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Das mittelalterliche Holzdach, das ehrfürchtig „der Wald“ genannt wurde, wirkt in der Rekonstruktion heute robuster denn je, auch die gewaltige Glocke „Emmanuel“ hängt wieder an ihrem Platz.

Foto: LUDOVIC MARIN/AFP
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Aus fünf Minuten oben auf der Plattform werden dann doch zehn. Bibelfeste Besucher oder Bach-Fans mögen an die Gesangszeile „Gloria in excelsis Deo“ denken, „Ehre sei Gott in der Höhe“, weil der Besuch etwas absolut Überwältigendes hat. Und genau das war ja einst das Ziel dieses Bauwerks im Zentrum von Paris: Die Menschen sollen sehen und staunen, staunen und glauben. 

Foto: GUILLAUME BAPTISTE/AFP
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Das funktioniert seit 1345, als Notre-Dame nach einer fast 200-jährigen Bauzeit feierlich eröffnet wurde. In dieser Kathedrale kann man locker drei, vier Stunden verbringen: Es gibt Wunder genug, wenn man den Blick nur nach oben richtet.

Christian Mayer

Digitales Storytelling & Bildredaktion: Claudia Eggl, Julia Hecht, Natalie Neomi Isser

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