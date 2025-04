Im Onsen baden

Während in deutschen Familien dieser Tage darüber abgestimmt wird, ob es Raclette, Fondue oder Gans gibt, schlägt man sich in Schweden bereits in der Vorweihnachtszeit stundenlang den Bauch voll. Ab Ende November bieten Restaurants von Kiruna bis Ystad das Julbord, den traditionellen Weihnachtstisch, an – ein Spektakel, das gewiss niemand auslässt.