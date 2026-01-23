Foto: Tibert Keller/Rhätische Bahn
Einmal im Leben

Mit der Dampfschneeschleuder am Bernina-Pass

1910 gebaut, noch immer funktionstüchtig: Bei der Rhätischen Bahn räumt eine alte Dampfmaschine gelegentlich den Schnee von den Gleisen. Sehr zur Freude von Eisenbahn-Romantikern. Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
13. Februar 2026
Wer mit der Kraft aus dem Dampfkessel Schneemassen bewegen will, der muss ein gehöriges Maß an Langmut mitbringen: Zehn bis zwölf Stunden Vorbereitungszeit benötigt die vierköpfige Mannschaft der Rhätischen Bahn jedes Mal, bevor sie mit der Dampfschneeschleuder X rot d 9213 den Winterdienst antreten kann.

