Allegra!“ Wer sich so begrüßt, der muss auf der Sonnenseite des Lebens geboren sein. Oder zumindest auf der Sonnenseite der Alpen. Der Gruß in Rumantsch, der rätoromanischen Sprache des Engadins, bedeutet „fröhlich, heiter, munter“. All das trifft auf Claudia Alini zu. Obwohl das Wetter heute besser sein könnte. Nebel umwabern die Berggipfel, die Sonne schafft es kaum hinter den Wolken hervor. Trotzdem ist sie super drauf, während wir gemeinsam durch den Lärchenwald höher steigen. Der leuchtet wie angezündet in gelben und orangen Tönen und verbreitet auch bei bedecktem Himmel warmes Licht.