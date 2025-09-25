Foto: Jan Geerk/Switzerland Tourism
Einmal im Leben

Auf Dreiburgen-Tour in der Schweiz

Im Tessin gibt es viele Burgen. In Bellinzona kann man bei einer Wanderung gleich drei besonders schöne Castelli bewundern. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
10. Oktober 2025

Im Mittelalter sollte sie die Eidgenossen daran hindern, nach Süden vorzudringen. Heute dagegen ist die Burg Castelgrande vor allem ein Ort, der ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Nahe dem Zentrum von Bellinzona logiert das Castello auf einem 40 Meter hohen Fels aus Gneis.

