Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Im Mittelalter sollte sie die Eidgenossen daran hindern, nach Süden vorzudringen. Heute dagegen ist die Burg Castelgrande vor allem ein Ort, der ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Nahe dem Zentrum von Bellinzona logiert das Castello auf einem 40 Meter hohen Fels aus Gneis.