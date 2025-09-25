Foto: Jan Geerk/Switzerland Tourism
Einmal im Leben
Auf Dreiburgen-Tour in der Schweiz
10. Oktober 2025
Im Mittelalter sollte sie die Eidgenossen daran hindern, nach Süden vorzudringen. Heute dagegen ist die Burg Castelgrande vor allem ein Ort, der ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Nahe dem Zentrum von Bellinzona logiert das Castello auf einem 40 Meter hohen Fels aus Gneis.
