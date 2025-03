Sie verstehen zu feiern im Cathedral Quarter. Die Pubs sind schon am Nachmittag rappelvoll. Entlang der Backsteinfassaden reihen sich die Bänke für jene, die ihr Pint an der frischen Luft trinken. Lust auf Live-Musik? Kein Problem, gibt’s an jeder Ecke. Im „Dirty Onion“ steht ein Folk-Gitarrist auf der kleinen Bühne, zwei Straßen weiter im „John Hewitt“ drängen sich ein Dutzend Musikerinnen und Musiker mit Fiddle, Flöte und Bodhrán-Trommel um den Tisch am Fenster und treiben sich zu immer schnelleren traditionellen Melodien an. Und auf der Bühne des Ulster Sports Club mischen sich irische Klänge mit den Tönen aus einer indischen Shruti-Box. Alles ist möglich.