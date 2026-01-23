Foto: Calle Montes/mauritius images / photononstop
Einmal im Leben 

Sagrada Familia

Ganz fertig ist diese Kirche natürlich immer noch nicht, aber 100 Jahre nach Antoni Gaudís Tod wird bald der höchste Turm eingeweiht und von einem besonderen Kreuz gekrönt.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
30. Januar 2026
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Soll man sich das überhaupt antun? Die vielen Touristen, die ramschigen Souvenirläden drum herum, 26 Euro Eintritt (ohne Turmaufstieg versteht sich, der kostet extra).

