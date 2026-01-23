Foto: Calle Montes/mauritius images / photononstop
Foto: Calle Montes/mauritius images / photononstop
Foto: Jan-Uwe Ronneburger/picture alliance/dpa
Foto: Jan-Uwe Ronneburger/picture alliance/dpa
Foto: Eddie Linssen/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Eddie Linssen/mauritius images / Alamy Stock
Einmal im Leben
Sagrada Familia
30. Januar 2026
Soll man sich das überhaupt antun? Die vielen Touristen, die ramschigen Souvenirläden drum herum, 26 Euro Eintritt (ohne Turmaufstieg versteht sich, der kostet extra).
Foto: Calle Montes/mauritius images / photononstop
Foto: Calle Montes/mauritius images / photononstop
Einmal im Leben
Sagrada Familia
Foto: Jan-Uwe Ronneburger/picture alliance/dpa
Foto: Jan-Uwe Ronneburger/picture alliance/dpa
Foto: Eddie Linssen/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Eddie Linssen/mauritius images / Alamy Stock
Soll man sich das überhaupt antun? Die vielen Touristen, die ramschigen Souvenirläden drum herum, 26 Euro Eintritt (ohne Turmaufstieg versteht sich, der kostet extra).