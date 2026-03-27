Foto: Sina Kampe
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Foto: Bernd Brueggemann/IMAGO/imagebroker
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Städtereise in England

Banksy, Bristol, boah!

Das Street-Art-Phantom unternimmt weiterhin alles, um seine Anonymität zu wahren. In seiner Heimatstadt kann man trotzdem einiges über ihn erfahren.

Foto: Sina Kampe
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Städtereise in England

Banksy, Bristol, boah!
Foto: Bernd Brueggemann/IMAGO/imagebroker
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Das Street-Art-Phantom unternimmt weiterhin alles, um seine Anonymität zu wahren. In seiner Heimatstadt kann man trotzdem einiges über ihn erfahren.

Von Sina Kampe
27. März 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Banksy hat eine Notiz hinterlassen. „Feel free to add stuff, I’m sure, the teachers won’t mind“, hat er auf den Zettel gekritzelt. „Ihr könnt ruhig Sachen dazumalen, ich bin mir sicher, den Lehrern macht das nichts aus.“ Außerdem steht auf diesem Blatt in der Bridge Farm Primary School in Bristol noch ein Satz, der Banksys Lebensmotto sein könnte: „Remember – it’s always easier to get forgiveness than permission.“

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