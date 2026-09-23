Foto: Addictive Stock/IMAGO
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Foto: imageBROKER/Mikhail Kokhanchikov/IMAGO
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Foto: Mustafa Hatipoglu/IMAGO
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Einmal im Leben 

Der Buddha von Wat Pho

Symbolisiert er den Übergang ins Nirwana oder ist er einfach nur tiefenentspannt? Wo Bangkoks berühmter Buddha liegt, kann man sich auch massieren lassen. Dieses und weitere Traumziele.

An Tempelanlagen mangelt es wahrlich nicht in Bangkok, in Pracht und Gold strahlen sie um die Wette. Dennoch ragt ein Wat heraus aus all den Attraktionen, und das ist der Wat Pho. Der Grund: Hier geht es nicht nur ums Beten, sondern auch ums Kneten. Neben mehr als 1000 Buddha-Statuen beherbergt die weitläufige, acht Hektar große Anlage auch Thailands renommierteste Massageschule mit angeschlossenem Besucherpavillon.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
11. November 2026

Größte Attraktion des Wat Pho ist zweifellos der Liegende Buddha, der mit 46 Meter Länge und 15 Meter Höhe enorm imposant, aber fast zu groß erscheint für die um ihn herum gebaute Halle. Sein Kern ist aus profanem Ziegelstein, verputzt mit Gips. Doch König Rama III., der die Figur 1832 bei einer Erweiterung des Tempels errichten ließ, hat bei der Rundumverkleidung nicht an Gold gespart.

Foto: Addictive Stock/IMAGO
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Einmal im Leben 

Der Buddha von Wat Pho

Symbolisiert er den Übergang ins Nirwana oder ist er einfach nur tiefenentspannt? Wo Bangkoks berühmter Buddha liegt, kann man sich auch massieren lassen. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: imageBROKER/Mikhail Kokhanchikov/IMAGO
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An Tempelanlagen mangelt es wahrlich nicht in Bangkok, in Pracht und Gold strahlen sie um die Wette. Dennoch ragt ein Wat heraus aus all den Attraktionen, und das ist der Wat Pho. Der Grund: Hier geht es nicht nur ums Beten, sondern auch ums Kneten. Neben mehr als 1000 Buddha-Statuen beherbergt die weitläufige, acht Hektar große Anlage auch Thailands renommierteste Massageschule mit angeschlossenem Besucherpavillon.

Foto: Mustafa Hatipoglu/IMAGO
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Größte Attraktion des Wat Pho ist zweifellos der Liegende Buddha, der mit 46 Meter Länge und 15 Meter Höhe enorm imposant, aber fast zu groß erscheint für die um ihn herum gebaute Halle. Sein Kern ist aus profanem Ziegelstein, verputzt mit Gips. Doch König Rama III., der die Figur 1832 bei einer Erweiterung des Tempels errichten ließ, hat bei der Rundumverkleidung nicht an Gold gespart.

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