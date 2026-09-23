Der Buddha von Wat Pho

An Tempelanlagen mangelt es wahrlich nicht in Bangkok, in Pracht und Gold strahlen sie um die Wette. Dennoch ragt ein Wat heraus aus all den Attraktionen, und das ist der Wat Pho. Der Grund: Hier geht es nicht nur ums Beten, sondern auch ums Kneten. Neben mehr als 1000 Buddha-Statuen beherbergt die weitläufige, acht Hektar große Anlage auch Thailands renommierteste Massageschule mit angeschlossenem Besucherpavillon.