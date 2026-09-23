Einmal im Leben
Der Buddha von Wat Pho
Größte Attraktion des Wat Pho ist zweifellos der Liegende Buddha, der mit 46 Meter Länge und 15 Meter Höhe enorm imposant, aber fast zu groß erscheint für die um ihn herum gebaute Halle. Sein Kern ist aus profanem Ziegelstein, verputzt mit Gips. Doch König Rama III., der die Figur 1832 bei einer Erweiterung des Tempels errichten ließ, hat bei der Rundumverkleidung nicht an Gold gespart.
Einmal im Leben
Größte Attraktion des Wat Pho ist zweifellos der Liegende Buddha, der mit 46 Meter Länge und 15 Meter Höhe enorm imposant, aber fast zu groß erscheint für die um ihn herum gebaute Halle. Sein Kern ist aus profanem Ziegelstein, verputzt mit Gips. Doch König Rama III., der die Figur 1832 bei einer Erweiterung des Tempels errichten ließ, hat bei der Rundumverkleidung nicht an Gold gespart.