Ich habe die Erlaubnis bekommen zu schreien. „So laut du möchtest“, hat Marilin mir mitgegeben auf den Weg ins braune Wasser. Die Farbe stört mich weniger, es gibt auch in Bayern Torfseen. Nur sind die warm, wenn ich baden gehe. In diesem See aber steckt noch der estländische Winter, während die Landschaft drum herum in Turbogeschwindigkeit auf Sommer umstellt.