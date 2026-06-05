Foto: SYLVAIN THOMAS/AFP
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Foto: dreamstime/IMAGO
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Foto: Andia/IMAGO
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Einmal im Leben 

Beim Festival in Avignon

In vielen Städten bekommt man nicht unbedingt mit, dass gerade ein Kulturfestival stattfindet. Ganz anders beim Festival d’Avignon. Wer die Stadt im Juli besucht, steht unweigerlich auf einer riesigen Bühne. Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
29. Juni 2026

Jedes Jahr im Juli wird das mittelalterliche, von einer intakten Stadtmauer umschlossene und in dieser Zeit weitgehend autofreie Zentrum von Avignon frisch tapeziert. Komplett, in mehreren Lagen.

Foto: SYLVAIN THOMAS/AFP
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Einmal im Leben 

Beim Festival in Avignon
Foto: dreamstime/IMAGO
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In vielen Städten bekommt man nicht unbedingt mit, dass gerade ein Kulturfestival stattfindet. Ganz anders beim Festival d’Avignon. Wer die Stadt im Juli besucht, steht unweigerlich auf einer riesigen Bühne. Dieses und andere Traumziele.

Foto: Andia/IMAGO
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Jedes Jahr im Juli wird das mittelalterliche, von einer intakten Stadtmauer umschlossene und in dieser Zeit weitgehend autofreie Zentrum von Avignon frisch tapeziert. Komplett, in mehreren Lagen.

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