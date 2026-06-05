Foto: SYLVAIN THOMAS/AFP
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Foto: dreamstime/IMAGO
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Foto: Andia/IMAGO
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Einmal im Leben
Beim Festival in Avignon
29. Juni 2026
Jedes Jahr im Juli wird das mittelalterliche, von einer intakten Stadtmauer umschlossene und in dieser Zeit weitgehend autofreie Zentrum von Avignon frisch tapeziert. Komplett, in mehreren Lagen.
Foto: SYLVAIN THOMAS/AFP
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Einmal im Leben
Beim Festival in Avignon
Foto: dreamstime/IMAGO
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Jedes Jahr im Juli wird das mittelalterliche, von einer intakten Stadtmauer umschlossene und in dieser Zeit weitgehend autofreie Zentrum von Avignon frisch tapeziert. Komplett, in mehreren Lagen.