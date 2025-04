Swaggen in Australien

Und ganz wichtig: Die Onsen-Becken dienen nicht dazu, sich zu reinigen. Das passiert vorher, in einer Art Gemeinschaftsdusche, an jedem Platz ein Hocker, eine Schüssel und eine Handbrause. Mit Inbrunst wird dort geschäumt, geschrubbt, Schmutz und Seife abgespült. Und weil das regelmäßige Stündchen im Onsen, ohne Handy, ohne Lärm, so herrlich guttut, ist man nach einer Japanreise nicht nur so entspannt, sondern auch so sauber wie schon lange nicht mehr.



Eva Dignös