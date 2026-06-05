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Die Sierra de Grazalema ist eine wundervolle Anomalie. Nirgendwo in Spanien fällt mehr Regen als in dem Karstgebirge mitten im trockenen Andalusien. Seine Felswände sind die erste Barriere für Wolken, die vom Süden übers Meer heranwehen.