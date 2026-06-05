Foto: Juergen Feuerer/mauritius images / Chromorange
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Foto: Francisco J. Olmo/IMAGO/Europa Press
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Foto: mauritius images / Pitopia
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Einmal im Leben

Sierra de Grazalema

Seltene Orchideen, Gänsegeier und weiße Dörfer: Wandern im erstaunlich grünen Karstgebirge Andalusiens ist ein besonderes Erlebnis. Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
5. Juni 2026
Foto: SZ/Grafik
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Die Sierra de Grazalema ist eine wundervolle Anomalie. Nirgendwo in Spanien fällt mehr Regen als in dem Karstgebirge mitten im trockenen Andalusien. Seine Felswände sind die erste Barriere für Wolken, die vom Süden übers Meer heranwehen.

Foto: Juergen Feuerer/mauritius images / Chromorange
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Einmal im Leben

Sierra de Grazalema
Foto: Francisco J. Olmo/IMAGO/Europa Press
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Seltene Orchideen, Gänsegeier und weiße Dörfer: Wandern im erstaunlich grünen Karstgebirge Andalusiens ist ein besonderes Erlebnis. Dieses und andere Traumziele.

Foto: mauritius images / Pitopia
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Foto: SZ/Grafik
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Die Sierra de Grazalema ist eine wundervolle Anomalie. Nirgendwo in Spanien fällt mehr Regen als in dem Karstgebirge mitten im trockenen Andalusien. Seine Felswände sind die erste Barriere für Wolken, die vom Süden übers Meer heranwehen.

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