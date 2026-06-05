Foto: Juergen Feuerer/mauritius images / Chromorange
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Foto: Francisco J. Olmo/IMAGO/Europa Press
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Foto: mauritius images / Pitopia
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Einmal im Leben
Sierra de Grazalema
5. Juni 2026
Die Sierra de Grazalema ist eine wundervolle Anomalie. Nirgendwo in Spanien fällt mehr Regen als in dem Karstgebirge mitten im trockenen Andalusien. Seine Felswände sind die erste Barriere für Wolken, die vom Süden übers Meer heranwehen.
Foto: Juergen Feuerer/mauritius images / Chromorange
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Einmal im Leben
Sierra de Grazalema
Foto: Francisco J. Olmo/IMAGO/Europa Press
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Foto: mauritius images / Pitopia
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Die Sierra de Grazalema ist eine wundervolle Anomalie. Nirgendwo in Spanien fällt mehr Regen als in dem Karstgebirge mitten im trockenen Andalusien. Seine Felswände sind die erste Barriere für Wolken, die vom Süden übers Meer heranwehen.