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Einmal im Leben 

Feiern auf den Grachten von Amsterdam

Partytourismus? Um Himmels willen! Aber zugegeben: Sich bei einem Fest durch die niederländische Stadt schippern zu lassen, das hat schon was. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
2. Oktober 2026

Manchmal sind die Dinge, die man gerne belächelt, wundersamerweise richtig toll, wenn man sie einmal selbst macht. Beweisführung heute: Party auf einem Boot in Amsterdam. Klar, eigentlich schlimm. Hat die Stadt nicht schon genug zu tun mit feierwütigen Gästen, Kreuzfahrtschiffen und dem ewigen Gerangel um das Rotlichtviertel? Doch, auf jeden Fall. Aber deshalb aus Prinzip absagen, wenn tatsächlich die Einladung kommt, den runden Geburtstag eines lieben Menschen auf den Grachten zu feiern, das wäre doch zu dogmatisch. Also los zum Destination Birthday.

Foto: imago classic/IMAGO/Connect Images
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Einmal im Leben 

Feiern auf den Grachten von Amsterdam
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Partytourismus? Um Himmels willen! Aber zugegeben: Sich bei einem Fest durch die niederländische Stadt schippern zu lassen, das hat schon was. Dieses und weitere Traumziele.

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Manchmal sind die Dinge, die man gerne belächelt, wundersamerweise richtig toll, wenn man sie einmal selbst macht. Beweisführung heute: Party auf einem Boot in Amsterdam. Klar, eigentlich schlimm. Hat die Stadt nicht schon genug zu tun mit feierwütigen Gästen, Kreuzfahrtschiffen und dem ewigen Gerangel um das Rotlichtviertel? Doch, auf jeden Fall. Aber deshalb aus Prinzip absagen, wenn tatsächlich die Einladung kommt, den runden Geburtstag eines lieben Menschen auf den Grachten zu feiern, das wäre doch zu dogmatisch. Also los zum Destination Birthday.

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