Ein Gefühl von Unendlichkeit
18. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Der Weg durchs Watt beginnt in einem Keller. Im Untergeschoss des Ladens „Strandläufer“ an der Strunwai, der Fußgängerzone vom Inselort Norddorf, probieren zwölf Menschen ihre Wathosen an. Das Wort hat keinen Rechtschreibfehler, denn es hat mit Watt nichts zu tun, sondern mit „waten“.