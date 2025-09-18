Foto: Dark Blome
Ein Gefühl von Unendlichkeit

Seit fast 30 Jahren führt Dark Blome Menschen zwischen Amrum und Föhr. Ein außergewöhnlicher Weg, frühmorgens von der Dunkelheit ins glitzernde Sonnenlicht.

Von Tanja Breukelchen
18. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Der Weg durchs Watt beginnt in einem Keller. Im Untergeschoss des Ladens „Strandläufer“ an der Strunwai, der Fußgängerzone vom Inselort Norddorf, probieren zwölf Menschen ihre Wathosen an. Das Wort hat keinen Rechtschreibfehler, denn es hat mit Watt nichts zu tun, sondern mit „waten“.

