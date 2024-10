Allein durch die Dolomiten

Dass ich das gerade wirklich mache, realisiere ich zum ersten Mal kurz nach Lienz auf einem eintönigen Radweg. Es ist bei Weitem nicht die schönste Etappe, aber die erste, die ich allein gehe. Hinter mir liegen zwei Wochen, in denen wir zu zweit vom Königssee bei Berchtesgaden über das schroffe Steinerne Meer und später an wuchtigen Dreitausendern wie dem Großglockner und unzähligen Murmeltieren vorbei bis nach Lienz in Osttirol gewandert sind.