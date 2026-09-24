Ahornboden
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Foto: IMAGO/imagebroker
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Königssee
Königssee
Königssee
Foto: WireStock/IMAGO/Pond5
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Ein Wochenende zum Erholen in den Alpen

Ruhiger und entspannter als noch im Sommer zeigen sich jetzt beliebte Orte in den Bergen: zehn Empfehlungen für Kurztrips zwischen dem Allgäu und Südtirol, mit Tipps für draußen und drinnen.

Ahornboden
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Ein Wochenende zum Erholen in den Alpen
Königssee
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Ruhiger und entspannter als noch im Sommer zeigen sich jetzt beliebte Orte in den Bergen: zehn Empfehlungen für Kurztrips zwischen dem Allgäu und Südtirol, mit Tipps für draußen und drinnen.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
24. September 2026

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