Ahornboden Ahornboden Foto: IMAGO/imagebroker Foto: IMAGO/imagebroker Königssee Königssee Foto: WireStock/IMAGO/Pond5 Foto: WireStock/IMAGO/Pond5 Ein Wochenende zum Erholen in den Alpen Ruhiger und entspannter als noch im Sommer zeigen sich jetzt beliebte Orte in den Bergen: zehn Empfehlungen für Kurztrips zwischen dem Allgäu und Südtirol, mit Tipps für draußen und drinnen. Ahornboden Ahornboden Foto: IMAGO/imagebroker Foto: IMAGO/imagebroker Ein Wochenende zum Erholen in den Alpen Königssee Königssee Foto: WireStock/IMAGO/Pond5 Foto: WireStock/IMAGO/Pond5 Ruhiger und entspannter als noch im Sommer zeigen sich jetzt beliebte Orte in den Bergen: zehn Empfehlungen für Kurztrips zwischen dem Allgäu und Südtirol, mit Tipps für draußen und drinnen. Von SZ-Autorinnen und Autoren 24. September 2026 Bitte aktivieren Sie JavaScript.