Foto: Eva Dignös
Foto: Eva Dignös
Foto: Eva Dignös
Foto: Eva Dignös
Foto: Imago Images
Foto: Imago Images

Einmal im Leben 

An der Algarve wandern

Steile Klippen, einsame Buchten und so viel Meer: Der Fischerpfad im Südwesten Portugals ist einer der schönsten Küstenwanderwege in Europa. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
14. November 2025
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Manchmal sieht man sie tatsächlich, die Fischer, die diesem Fernwanderweg seinen Namen geben. Mit langen Angelruten stehen sie an den Klippen der Steilküste, keine Ahnung, wie sie es dorthin geschafft haben.

Foto: Eva Dignös
Foto: Eva Dignös

Einmal im Leben 

An der Algarve wandern
Foto: Eva Dignös
Foto: Eva Dignös

Steile Klippen, einsame Buchten und so viel Meer: Der Fischerpfad im Südwesten Portugals ist einer der schönsten Küstenwanderwege in Europa. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: Imago Images
Foto: Imago Images
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Manchmal sieht man sie tatsächlich, die Fischer, die diesem Fernwanderweg seinen Namen geben. Mit langen Angelruten stehen sie an den Klippen der Steilküste, keine Ahnung, wie sie es dorthin geschafft haben.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.