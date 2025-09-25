Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Foto: SZ/Grafik Foto: SZ/Grafik

Manchmal sieht man sie tatsächlich, die Fischer, die diesem Fernwanderweg seinen Namen geben. Mit langen Angelruten stehen sie an den Klippen der Steilküste, keine Ahnung, wie sie es dorthin geschafft haben.