Zwischen Alpenwanderung und Thailand-Vibes liegt nur eine Übernachtung. Ein langes, schmales Motorboot trägt uns über den Koman-Stausee. Immer tiefer in die Schlucht, die das Wasser der Shala in den Norden Albaniens gegraben hat. Selten war es so ruhig in der Gruppe – zwölf Reisende zwischen 27 und 45 – wie auf dieser Bootsfahrt. So sehr sind alle mit Staunen beschäftigt. Die Unterkunft für die kommende Nacht liegt in der letzten per Boot erreichbaren Bucht. Ein verschachteltes Gebilde aus Holzhäusern und Terrassen. Das Essen, auf großen Platten aufgetischt, ist wie jeden Abend zu viel, um alles zu schaffen, und viel zu gut, um es nicht trotzdem zu versuchen.