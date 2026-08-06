Foto: Leonie Sanke
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Foto: Leonie Sanke

Zusammen durch Albanien

Normalerweise reist unsere Autorin für sich, wie viele junge Menschen. Doch sind Gruppenreisen vielleicht zu Unrecht so wenig beliebt? Ein Testlauf in spektakulärer Bergwelt.

Zu Menschen, die Touristen willkommen heißen, ihre Natur aber auch zu schützen wissen.

Foto: Leonie Sanke
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Zusammen durch Albanien
Foto: Leonie Sanke
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Normalerweise reist unsere Autorin für sich, wie viele junge Menschen. Doch sind Gruppenreisen vielleicht zu Unrecht so wenig beliebt? Ein Testlauf in spektakulärer Bergwelt.

Foto: Leonie Sanke
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Zu Menschen, die Touristen willkommen heißen, ihre Natur aber auch zu schützen wissen.

Text und Fotos von Leonie Sanke
6. August 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Zwischen Alpenwanderung und Thailand-Vibes liegt nur eine Übernachtung. Ein langes, schmales Motorboot trägt uns über den Koman-Stausee. Immer tiefer in die Schlucht, die das Wasser der Shala in den Norden Albaniens gegraben hat. Selten war es so ruhig in der Gruppe – zwölf Reisende zwischen 27 und 45 – wie auf dieser Bootsfahrt. So sehr sind alle mit Staunen beschäftigt. Die Unterkunft für die kommende Nacht liegt in der letzten per Boot erreichbaren Bucht. Ein verschachteltes Gebilde aus Holzhäusern und Terrassen. Das Essen, auf großen Platten aufgetischt, ist wie jeden Abend zu viel, um alles zu schaffen, und viel zu gut, um es nicht trotzdem zu versuchen.

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