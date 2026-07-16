Foto: Roberto Moiola/picture alliance / Visually
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Foto: Paul Munzinger
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Einmal im Leben 

Die Kirche im Himmel

Frühe Christen haben in Äthiopien in schwindelerregender Höhe eine Kirche aus dem Fels geschlagen. Wer sich traut, kann sie besuchen. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
26. August 2026

Als der Bergführer darum bittet, die Schuhe auszuziehen, ist klar: Jetzt wird es ernst. Bislang war der Weg zur Abuna Yemata Guh, zu Äthiopiens „Kirche im Himmel“, ein eher sanfter Anstieg. Nun aber geht es eine Felswand hinauf, die sich nur mit bloßen Händen und Füßen erklimmen lässt – zentimetergenau angeleitet von den einheimischen Reisebegleitern: rechter Fuß in dieses Loch, linke Hand auf diesen Vorsprung.

Foto: Roberto Moiola/picture alliance / Visually
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Einmal im Leben 

Die Kirche im Himmel
Foto: Paul Munzinger
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Frühe Christen haben in Äthiopien in schwindelerregender Höhe eine Kirche aus dem Fels geschlagen. Wer sich traut, kann sie besuchen. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: Paul Munzinger
Foto: Paul Munzinger

Als der Bergführer darum bittet, die Schuhe auszuziehen, ist klar: Jetzt wird es ernst. Bislang war der Weg zur Abuna Yemata Guh, zu Äthiopiens „Kirche im Himmel“, ein eher sanfter Anstieg. Nun aber geht es eine Felswand hinauf, die sich nur mit bloßen Händen und Füßen erklimmen lässt – zentimetergenau angeleitet von den einheimischen Reisebegleitern: rechter Fuß in dieses Loch, linke Hand auf diesen Vorsprung.

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