Die Kirche im Himmel

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Als der Bergführer darum bittet, die Schuhe auszuziehen, ist klar: Jetzt wird es ernst. Bislang war der Weg zur Abuna Yemata Guh, zu Äthiopiens „Kirche im Himmel“, ein eher sanfter Anstieg. Nun aber geht es eine Felswand hinauf, die sich nur mit bloßen Händen und Füßen erklimmen lässt – zentimetergenau angeleitet von den einheimischen Reisebegleitern: rechter Fuß in dieses Loch, linke Hand auf diesen Vorsprung.