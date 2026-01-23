Foto: Anadolu/Getty Images
Foto: Anadolu/Getty Images
Foto: Fareed Kotb/Imago/Anadolu Agency
Foto: Fareed Kotb/Imago/Anadolu Agency
Foto: Wang Dongzhen/Imago/Xinhua
Foto: Wang Dongzhen/Imago/Xinhua

Einmal im Leben

Sonnenwunder in Abu Simbel

Der Tempel tief im Süden Ägyptens hat eine lange Geschichte. Wer ihn zum richtigen Zeitpunkt besucht, kann Zeuge eines besonderen Ereignisses werden: des Sonnenwunders. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
20. Februar 2026
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Nur zweimal im Jahr, im Februar und im Oktober, fällt im Inneren des großen Tempels von Abu Simbel das Licht der Sonne auf die Gottheiten Amun-Re, den vergöttlichten Ramses II. sowie Re-Harachte.

