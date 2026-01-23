Foto: Anadolu/Getty Images
Foto: Anadolu/Getty Images
Foto: Fareed Kotb/Imago/Anadolu Agency
Foto: Fareed Kotb/Imago/Anadolu Agency
Foto: Wang Dongzhen/Imago/Xinhua
Foto: Wang Dongzhen/Imago/Xinhua
Einmal im Leben
Sonnenwunder in Abu Simbel
20. Februar 2026
Nur zweimal im Jahr, im Februar und im Oktober, fällt im Inneren des großen Tempels von Abu Simbel das Licht der Sonne auf die Gottheiten Amun-Re, den vergöttlichten Ramses II. sowie Re-Harachte.
Foto: Anadolu/Getty Images
Foto: Anadolu/Getty Images
Einmal im Leben
Sonnenwunder in Abu Simbel
Foto: Fareed Kotb/Imago/Anadolu Agency
Foto: Fareed Kotb/Imago/Anadolu Agency
Foto: Wang Dongzhen/Imago/Xinhua
Foto: Wang Dongzhen/Imago/Xinhua
Nur zweimal im Jahr, im Februar und im Oktober, fällt im Inneren des großen Tempels von Abu Simbel das Licht der Sonne auf die Gottheiten Amun-Re, den vergöttlichten Ramses II. sowie Re-Harachte.