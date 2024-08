Wer Nachwuchs hat in Zürich, weiß, wo sich das am nächsten liegende Gemeinschaftszentrum befindet. Hier werden viele Kurse angeboten, die sich an junge Eltern richten, von Rückbildungsbildungsyoga bis Babymassage. Und die GZ, wie sie in Zürich heißen (Betonung auf dem G), haben schöne Spielplätze.