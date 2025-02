Wo sind wir hier? Wenn jetzt Mächtige, Militärvertreter und Experten aus aller Welt zur Sicherheitskonferenz in München zusammenkommen, treffen sie das Gastland in großer Unsicherheit an. Deutschland, das ist in diesem Moment nicht die europäische Führungsmacht, die zwischen Donald Trump im Westen und Russland und China im Osten Orientierung böte. Deutschland wirkt eher wie ein dickes, aber gerupftes Huhn.