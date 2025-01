In jedem Bundestagswahlkampf fordern Parteien verlässlich, dass Wohnen für alle bezahlbar bleiben muss in Deutschland. Olaf Scholz (SPD) selbst war vor drei Jahren mit Wahlplakaten angetreten, auf denen stand: „Kanzler für bezahlbares Wohnen“. Ziel der Sozialdemokraten war es, Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen vor drastischen Mietsteigerungen in Innenstädten und begehrten Wohnlagen zu schützen.