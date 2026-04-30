Heute Nacht wird er ein Dach über dem Kopf haben. Er wird seinen Schlüssel bei der Security am Hauseingang abholen, die Wohnungstür aufschließen und sich in ein Bett legen, das nicht wirklich seins ist. Dort, wo er heute Nacht schläft, kann er nicht für immer bleiben. „Eigentlich bin ich wohnungslos“, sagt Majd Kasem. Gleichzeitig habe er ein Zuhause. Dieser Ort hier liegt irgendwie dazwischen.