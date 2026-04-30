Schwerpunkt „Bei Nacht“

Was macht die Politik gegen Wohnungslosigkeit?

Ein Zimmer in einer Unterkunft für wohnungslose Menschen in Berlin.
Foto: Paul Dittmann
Foto: Paul Dittmann
Ein Zimmer in einer Unterkunft für wohnungslose Menschen in Berlin.
Ein Zimmer in einer Unterkunft für wohnungslose Menschen in Berlin.

Eine halbe Million Menschen in Deutschland haben kein festes Zuhause. Die schwarz-rote Koalition hat sich vorgenommen, das bis 2030 zu ändern. Noch ist sie von dem Ziel weit entfernt.

Von Saimah Jiwa und Sebastian Strauß
30. April 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Während in Berlin dieser Tage über immer neue Reformen diskutiert wird, gerät ein bereits beschlossenes Vorhaben der Bundesregierung fast schon in Vergessenheit: die Bekämpfung der Wohnungslosigkeit. Dabei hat sich die Bundesregierung zu Beginn ihrer Legislaturperiode zum Ziel gesetzt, die Wohnungslosigkeit bis 2030 „überwinden“ zu wollen. So steht es im sogenannten Nationalen Aktionsplan, den die schwarz-rote Regierung laut Koalitionsvertrag umsetzen will, und den 2024 noch die Ampelkoalition verabschiedet hatte.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.