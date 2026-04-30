Während in Berlin dieser Tage über immer neue Reformen diskutiert wird, gerät ein bereits beschlossenes Vorhaben der Bundesregierung fast schon in Vergessenheit: die Bekämpfung der Wohnungslosigkeit. Dabei hat sich die Bundesregierung zu Beginn ihrer Legislaturperiode zum Ziel gesetzt, die Wohnungslosigkeit bis 2030 „überwinden“ zu wollen. So steht es im sogenannten Nationalen Aktionsplan, den die schwarz-rote Regierung laut Koalitionsvertrag umsetzen will, und den 2024 noch die Ampelkoalition verabschiedet hatte.