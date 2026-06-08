Es war einmal in Amerika
Es war einmal in Amerika
8. Juni 2026 | Lesezeit: 11 Min.
Die Welt sortierte sich mal wieder neu, in den Siebzigern, gesamtgesellschaftlich eh, fußballerisch auch. Alles wurde anders, auch das Undenkbare geschah: In Nordamerika, wo kein Mensch etwas vom Fußball verstand, etablierte sich eine professionelle Fußball-Liga. Die North American Soccer League, kurz NASL, in Deutschland Operettenliga genannt. Operette: leicht, ohne nennenswerten Belang. Ganz anders als es die Deutschen gewohnt waren, für die Fußball schon damals eine wichtige und gewichtige Angelegenheit war.