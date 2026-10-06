Wirtschaftsministerin

„Wir müssen wieder gewinnen wollen“

Die Deutschen, findet Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, reden Erfolge gern kaputt. Ein Gespräch über Aufbruch, die Kosten des kommenden Winters – und das Trainertalent des Kanzlers.

Wirtschaftsministerin

„Wir müssen wieder gewinnen wollen“

Die Deutschen, findet Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, reden Erfolge gern kaputt. Ein Gespräch über Aufbruch, die Kosten des kommenden Winters – und das Trainertalent des Kanzlers.

Interview von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt; Fotos von Friedrich Bungert
6. Oktober 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Eine riesige Baustelle umgibt Katherina Reiche. Die Bundeswirtschaftsministerin empfängt in ihrem alten Berliner Amtssitz, über viele Jahre soll er nun saniert werden, nur ein paar Flügel sind noch heil. Ein Sinnbild für ihre Lage? Baustellen hat die Unionspolitikerin jedenfalls genug, auch jenseits des Zwists mit der Berliner Linkspartei – bei Energiepreisen, beim Ökostrom- und Netzausbau, bei der Wirtschaft schlechthin. Aber das Land habe alles, was es für einen Aufbruch braucht, ist Reiche überzeugt.

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