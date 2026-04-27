Foto: Leonard Scharfenberg
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Foto: ZAIN JAAFAR/AFP
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Foto: Mahmoud Issa/REUTERS
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Wählen hinter Stacheldraht

Schikanen durch die israelische Armee, Gewalt seitens illegaler Siedler: Im Westjordanland haben die Menschen Probleme, die palästinensische Politiker nicht lösen können.

Die Kommunalwahl bedeutet ihnen trotzdem viel.

Foto: Leonard Scharfenberg
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Wählen hinter Stacheldraht
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Schikanen durch die israelische Armee, Gewalt seitens illegaler Siedler: Im Westjordanland haben die Menschen Probleme, die palästinensische Politiker nicht lösen können.

Foto: Mahmoud Issa/REUTERS
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Die Kommunalwahl bedeutet ihnen trotzdem viel.

Von Leonard Scharfenberg
27. April 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Shifaa Awashra geht zügig über den Hof der Mädchenschule in Sindschil. Sie hat schon gewählt, reckt wie zum Beweis den tintenblauen Daumen in die Höhe. Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, sagt die 48-Jährige, die heute zum ersten Mal für den Stadtrat kandidiert. Sie wolle etwas zum Besseren verändern in Sindschil. Die Kleinstadt erstreckt sich über einen Hügel, weit oben liegt die Schule. Von hier aus lassen sich die umliegenden palästinensischen Dörfer erkennen – und die illegalen israelischen Siedlungen, die sich Haus für Haus in Richtung Sindschil ausbreiten.

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