Shifaa Awashra geht zügig über den Hof der Mädchenschule in Sindschil. Sie hat schon gewählt, reckt wie zum Beweis den tintenblauen Daumen in die Höhe. Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, sagt die 48-Jährige, die heute zum ersten Mal für den Stadtrat kandidiert. Sie wolle etwas zum Besseren verändern in Sindschil. Die Kleinstadt erstreckt sich über einen Hügel, weit oben liegt die Schule. Von hier aus lassen sich die umliegenden palästinensischen Dörfer erkennen – und die illegalen israelischen Siedlungen, die sich Haus für Haus in Richtung Sindschil ausbreiten.