Der Leichnam, gehüllt in ein blütenweißes Tuch und in eine palästinensische Flagge, schwebt im Takt der schreitenden Träger über den Köpfen. Schüsse hallen durch die Gassen. Ein Trauerzug, nur Männer, einige führen ihre Söhne an der Hand. Andere schwenken Flaggen. Gelb und Grün, die Farben der Fatah und der Hamas. Die Farben der Militanten.