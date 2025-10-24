Foto: Friedrich Bungert
Foto: Friedrich Bungert

Gewalt im Westjordanland

Im Schatten von Gaza

Ausgerechnet zum Besuch der US-Vermittler stimmt Israels Parlament für eine Annexion des Westjordanlands. Dort gehen derzeit radikale Siedler während der Olivenernte immer brutaler gegen Palästinenser vor. Ein Besuch bei Opfern.

Foto: Friedrich Bungert
Foto: Friedrich Bungert

Gewalt im Westjordanland

Im Schatten von Gaza
Foto: Friedrich Bungert
Foto: Friedrich Bungert

Ausgerechnet zum Besuch der US-Vermittler stimmt Israels Parlament für eine Annexion des Westjordanlands. Dort gehen derzeit radikale Siedler während der Olivenernte immer brutaler gegen Palästinenser vor. Ein Besuch bei Opfern.

Von Moritz Baumstieger
24. Oktober 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Verschüchtert sitzt sie nicht auf dem roten Sofa unter dem Neonlicht, aber dass Afaf Abu Aliya den Trubel um sich herum genießen würde, das wäre dann zu viel der Interpretation. Vielleicht kann man es so formulieren: Dass ihr jetzt so viele Menschen zuhören, noch einmal genau erzählt bekommen wollen, was ihr da widerfahren ist vergangenen Sonntag, das scheint die 55-Jährige angemessen zu finden.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.