Land der Flucht

Am 2. Dezember 1938 - kurz nach der Reichskristallnacht - erreicht der erste „Kindertransport“ die britische Küstenstadt Harwich. 10 000 jüdische Kinder finden in der Folge in Großbritannien Unterschlupf vor den Nationalsozialisten. Im zweiten Weltkrieg verlieren viele Menschen ihre Heimat.