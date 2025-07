Man könnte sich das als Frage bei „Wer wird Millionär?“ vorstellen, vielleicht als fiese Hürde vor den 125 000 Euro. „Welche der folgenden Veranstaltungen gibt es wirklich?“ A: Niedersächsischer Mondgipfel, B: Thüringer Mondgipfel, C: Rheinland-Pfälzischer Mondgipfel, D: Bayerischer Mondgipfel. Verwirrung beim Kandidaten, klingt ja alles einigermaßen absurd. Telefonjoker ebenso ahnungslos. In blanker Verzweiflung wird das Publikum befragt. Und hier würde dann vielleicht doch die Schwarmintelligenz greifen: Wem traut man so einen Mondgipfel am ehesten zu?