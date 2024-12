Taleb al-A., der mutmaßliche Attentäter von Magdeburg, wurde 1974 in Saudi-Arabien geboren. Er kam 2006 nach Deutschland und erhielt 2016 Asyl als politisch Verfolgter. Nach eigenen Angaben hat er sich vom Islam losgesagt und wurde deshalb in seinem Heimatland verfolgt. In Deutschland ist er in der Vergangenheit mehrmals aufgefallen, weil er Straftaten androhte. Spätestens Anfang 2015 war er auch Sicherheitsbehörden im Bund bekannt.