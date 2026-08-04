Foto: IMAGO/Julia Cumes/IMAGO/Cavan Images
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Nicht ohne meine Hormone

Erst wurde den Frauen eingeredet, Hormone machen jung, dann hieß es, sie sind gefährlich. In letzter Zeit klang es fast so, als seien Wechseljahre ohne Hormone gar nicht zu schaffen. Ja, was denn nun?

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Nicht ohne meine Hormone
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Erst wurde den Frauen eingeredet, Hormone machen jung, dann hieß es, sie sind gefährlich. In letzter Zeit klang es fast so, als seien Wechseljahre ohne Hormone gar nicht zu schaffen. Ja, was denn nun?

Von Christina Berndt
4. August 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Es war ein Psychiater, der sie gerettet hat. Sie schwankt noch immer zwischen Dankbarkeit und Empörung, wenn sie daran denkt. Ein Mann, ausgerechnet. Und dann auch noch einer, dessen Expertise eigentlich weit entfernt ist vom Thema Frauengesundheit, von Hormonbehandlungen und den Wechseljahren mit all ihren seltsamen, überraschenden, lustigen und teils auch traurigen Folgen für das Leben von Frauen. Ihre Frauenärztin? Hatte dagegen nie ein Wort darüber verloren.

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