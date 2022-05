2012 zog Fedir mit seiner Familie aus Donezk nach Kyiv. In den Tagen vor und nach Kriegsbeginn fotografierte er seine liebsten Orte in der Stadt, das erste Frühstück im Krieg, den Luftschutzkeller. Mittlerweile hat die Familie ihre Wohnung verlassen. Erinnerungen an einen Ort, der einst Sicherheit versprach und den er nun nicht wiedererkennt.