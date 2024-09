Rechtspopulismus spaltet die Geschlechter

Männer sind eher nicht vom Mars, Frauen nicht von der Venus – trotzdem wählen sie oft unterschiedlich. Zum Beispiel bei den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag. Wären da nur Frauen in die Wahllokale gegangen, hätte die AfD deutlich schlechter abgeschnitten: In Sachsen holten die Rechtsextremen laut einer Nachwahlbefragung des Umfrageinstituts Infratest Dimap bei den Männern neun Prozentpunkte mehr als bei den Frauen.